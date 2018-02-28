Вчера, 19:12

Актриса Елена Валюшкина призналась, что могла погибнуть из-за беременности, и считает ошибкой свой первый брак.

Популярная актриса кино и театра, 55-летняя Елена Валюшкина стала главной героиней очередного эфира телепередачи «Судьба человека», где раскрыла некоторые тайны своей личной жизни.

Елена Валюшкина призналась, что считает огромной ошибкой свой первый брак с мужчиной, который был старше ее на целых 15 лет, и буквально проклял женщину при их расставании. Она уточнила, что Леонид Фомин считал ее своей собственностью и был против, когда она от него уходила.

Второй брак с актером Александром Яцко омрачил страшный диагноз врачей - бесплодие. Но актриса все же забеременела, и это едва не стоило ей жизни. Дело в том, что беременность протекала очень тяжело, и вынашивая малыша, актриса перенесла клиническую смерть, после открывшегося во время беременности обильного кровотечения. Елена Валюшкина вспомнила, что ее отказывались принимать в больницах из-за многочисленных патологий и советовали сделать аборт. Но она не послушала докторов и выносила дочку Машу, хотя ее потом длительно пришлось выхаживать в специальном боксе. Так, в больнице Валюшкина провела целых 7 месяцев.