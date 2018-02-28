VistaNews.ru


Иван Ургант шокирован от дебатов Собчак и Жириновского

Вчера, 18:45

Популярный российский телеведущий Иван Ургант опубликовал на своей странице в Instagram впечатление о дебатах, в которых кандидаты в президенты Ксения Собчак и Владимир Жириновский немного повздорили.

На лице у Урганта видна грусть, печаль и переживание. «За просмотром предвыборных дебатов. Градус и накал полностью отражаются на лице», - написал на своей странице Ургант. Его подписчики поддержали такое настроение со стороны телеведущего. «Ваня, нечего было даже смотреть этих марионеток, цирк одним словом», - так стали описывать в комментариях ситуацию вокруг ссоры на дебатах со стороны Собчак и Жириновского.

После скандала в прямом эфире кандидаты в президенты стали обвинять друг друга и дело теперь может дойти до судебного разбирательства. Собчак считает его «дедушкой», а Жириновский не признаёт экс-ведущую «Дом-2» кандидатом в президенты.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.