Иван Ургант шокирован от дебатов Собчак и Жириновского

Вчера, 18:45

Популярный российский телеведущий Иван Ургант опубликовал на своей странице в Instagram впечатление о дебатах, в которых кандидаты в президенты Ксения Собчак и Владимир Жириновский немного повздорили.

На лице у Урганта видна грусть, печаль и переживание. «За просмотром предвыборных дебатов. Градус и накал полностью отражаются на лице», - написал на своей странице Ургант. Его подписчики поддержали такое настроение со стороны телеведущего. «Ваня, нечего было даже смотреть этих марионеток, цирк одним словом», - так стали описывать в комментариях ситуацию вокруг ссоры на дебатах со стороны Собчак и Жириновского.

После скандала в прямом эфире кандидаты в президенты стали обвинять друг друга и дело теперь может дойти до судебного разбирательства. Собчак считает его «дедушкой», а Жириновский не признаёт экс-ведущую «Дом-2» кандидатом в президенты.