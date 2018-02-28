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Ректор престижного университета назвала экс-супругу Джигарханяна "шлюхой"

Вчера, 18:24

В рамках шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» Элина Мазур рассказала о шокирующем прошлом Виталины Цымбалюк-Романовской. Бывшая жена Джигарханяна следила за артистом через камеры ещё до брака. Покровительница Виталины Вероника Коган считает её шлюхой.

Бывшая подруга Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур провела собственное расследование скандального развода и пришла к выводу, что всеми действиями Виталины руководил тайный покровитель. В эфире «Прямого эфира» с Андреем Малаховым, Мазур объявила, что «кукловодом» является Вероника Рафаиловна Ирина-Коган, ректор академии имени Маймонида. Виталина работала под её началом до знакомства с будущем мужем. Также Элина заявила, что Виталина тайно установила камеры в кабинете Джигарханяна и следила за ним.

Ректор одного из самых уважаемых университетов страны Вероника Коган подтвердила в интервью для шоу наличие камер в кабинете Джигарханяна: «Виталина была его любовницей достаточно долго. Уезжая из театра, оставляя его одного, она хотела иметь подлинную информацию, потому что он никого не пускал в кабинет, с кем он разговаривает и что он делает». Также она заявила, что не является покровительницей Виталины. Более того, она не одобряет сожительство с женатым мужчиной и считает Виталину «шлюхой». Само расследование очень не понравилось Коган: «Как они могут эту маразматичку (Элину Мазур) пускать на каналы и пользоваться её информацией? Она играет роль мерзкой бабы, которая лезет не в свои дела и пытается этим решить свои материальные проблемы. Виталину согревало то, что она ей всё обещает, а ту согревали деньги. Вот и всё».


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