Голые ягодицы и томный взгляд: Ким Кардашьян шокировала развратным снимком

Вчера, 19:00

Популярная участница семейного реалити-шоу Ким Кардашьян буквально «взорвала» Интернет новыми провокационными снимками. Знаменитость снова продемонстрировала голые ягодицы, что вызвало неоднозначную реакцию среди фанатов.

37-летняя Ким Кардашьян находится в превосходной физической форме, а потому и позволяет себе подобные откровенные фотосессии. Недавно в Instagram дивы появился новый кадр, где Ким сексуально позирует лежа на кровати. При этом на девушке надето только боди и накидка с рукавами, которая приоткрыла пятую точку знаменитости.

Поклонники были шокированы подобной закрепощенностью Карашьян и порекомендовали многодетной матери сдержаться от публикации подобных кадров в Instagram. Другая же часть фолловеров была восхищена женственными формами знаменитости.