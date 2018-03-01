Трамп внес Ольгу Бузову в санкционный список

Сегодня, 01:30

Ольга Бузова стала песоной нон-грата для Дональда Трампа. Такое видение будущего стало новой фишкой шоу «Однажды в России» по поводу нового санкционного списка. По идее комиков, глава США решил лишить россиян дорогого: Бузовой, «Оливье», походов к куму, «Поле чудес».

Россияне с приходов новых санкций не могут пострадать никоем образом. В подтверждение этого креативщики шоу «Однажды в России» на ТНТ решили показательно это продемонстрировать. Под санкции, по версии комиков, попало все то, что приносит русским удовольствие. На первом месте оказалась певица Ольга Бузова.

«Но разве ж это наказание? Наоборот - бальзам на сердце. И уши тоже», - не перестают тролить Бузову КВНщики.

По их данным, комедийный Трамп лишил россиян также возможности выбивать ковер на снегу, есть салат «Оливье», ходить к кумовьям и похмеляться с ними. Гвоздем программы станет запрет просмотра шоу «Поле Чудес».

«Ведь они его обожают. Они 33 буквы уже на 26 лет растянули», - шутят актеры шоу «Однажды в России».