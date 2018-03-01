Трамп внес Ольгу Бузову в санкционный список

Ольга Бузова стала песоной нон-грата для Дональда Трампа. Такое видение будущего стало новой фишкой шоу «Однажды в России» по поводу нового санкционного списка. По идее комиков, глава США решил лишить россиян дорогого: Бузовой, «Оливье», походов к куму, «Поле чудес».
Россияне с приходов новых санкций не могут пострадать никоем образом. В подтверждение этого креативщики шоу «Однажды в России» на ТНТ решили показательно это продемонстрировать. Под санкции, по версии комиков, попало все то, что приносит русским удовольствие. На первом месте оказалась певица Ольга Бузова.
По их данным, комедийный Трамп лишил россиян также возможности выбивать ковер на снегу, есть салат «Оливье», ходить к кумовьям и похмеляться с ними. Гвоздем программы станет запрет просмотра шоу «Поле Чудес».