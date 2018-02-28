Айза Анохина пополнила ряды "Команды Путина"

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Дизайнер Айза Анохина стала участником «Команды Путина» в предвыборной кампании. Это известие было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

Айза Анохина достаточно известна в социальных сетях, как активный блогер и общественный деятель. В настоящий момент она присоединилась к лидерам молодежного движения «Команда Путина» перед выборами президента в РФ. На персональной странице блогера также появилось сообщение о том, что она присоединилась к группе «Команда Путина». Она утверждает, что сообщество состоит из прекрасных и дружелюбных людей, которые соединились общими целями – поддержать нынешнего главу России.

Владимир Путин стал одним из кандидатов на повторный срок правления государством. 18 марта россияне придут на избирательные участки и осуществят свой гражданский долг перед страной, отдав голос за своего кандидата на пост президента.