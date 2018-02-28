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Агутин рассказал об экстремальном сексе с Варум

Сегодня, 10:58

Леонид Агутин рассказал про самый экстремальный секс с Анжеликой Варум. Заслуженный исполнитель России откровенно признался в этом в ходе беседы с известным журналистом и блогером Юрием Дудём в телепрограмме "вДудь".

Ведущий довольно часто приглашает к себе на честный разговор разных олигархов, артистов, а также эстрадных звёзд. На это раз в студию явился Агутин, где он без стеснений рассказал про алкоголизм, дебоширство в стрип-баре. После этого он расскрыл подробности сексуальной жизни с его супругой Анжеликой Варум. Артист поведал, что в своей жизни пил много алколголя перед своими выступлениями, признаясь, что испытывал зависимость от спиртного. По его словам, на протяжении нескольких лет брака с Варум его можно было назвать настоящим пьяницей.

"Помнится, как мне захотелось острых ощущений в сексе. Я решил поэкспериментировать в с Анжеликой в ванной, но чуть её не утопил. Тогда я сильно смеялся и еде откачал свою супругу", - рассказал Леонид.

Сейчас пара считается самой крепкой в шоу-бизнесе. Они в браке уже 20 лет.


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