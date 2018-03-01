Экс-участница «Дом-2» Елена Степунина победила рак 4 степени

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В Instagram у Елены Степуниной 58,7 тыс. подписчиков. Всем фанатам экс-участница «Дом-2» объявила прекрасную новость. Девушке удалось победить рак 4 степени.

Елена Степунина поделилась своей отличной новостью с подписчиками. Девушка рассказала, что стала свободной. Это сообщение не касается нового бойфренда или смены места работы. Елена образно высказалась о победе над онкологией, которая преследовала звезду телестройки некоторое время. Экс-участница шоу «Дом-2» сообщила, что готова принимать поздравления.

«Все!Свобода!СЧАСТЬЕ! Все у меня ОТЛИЧНО!!!!!!», - подчеркнула Степунина.

Звезда не упустила возможности коротко описать свои муки, которые она пережила в процессе борьбы с болезнью.

«Я не теряла позитив даже когда было очень плохо, даже когда лечение не помогало. Верьте! 4 стадия не приговор!», - мотивирует людей Елена.