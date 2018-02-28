Модель plus-size Эшли Грэм показала свои пышные формы в тверке

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Модель plus-size Эшли Грэм зажгла, продемонстрировав свои пышные формы. Пост с этой темой, которая была снята в рамках рекламной кампании, уже находится в социальной сети Instagram.

Популярный журнал Sport Illustrated изменил тактику и решил отдать обложку свежего номера модели с хорошими формами. Эшли в момент фотосессии не единократно одевала на себя разные довольно открытые купальники. По завершению рабочего дня звезда исполнила танцевальный тверк. Это было настолько увеселительным, что позже к данному танцу присоединились все сотрудники съёмочной команды. Пользователи сети высказали своё недовольство политикой журнала. Большинство считает неправильным опубликовать на обложке авторитетного журнала модель plus-size, у которой виден целлюлит и лишний вес, так как издание читают люди, ориентирующиеся на здоровый образ жизни.