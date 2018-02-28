Ирина Безрукова сообщила о переживаниях в момент смерти сына

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Экс-супруга Сергея Безрукова Ирина сообщила о том, что с трудом пережила смерть своего 25-летнего сына. Парень скончался 14 марта 2015 года, но мать все равно считает это большой трагедией в своей семье.

Ирина Безрукова в браке с Игорем Ливановым перенесла большое горе. Она потеряла своего родного сына. Парень скончался 14 марта 2015 года. До этой поры Ирина особо не распространялась о своем внутреннем состоянии в тот момент, но на программе «Мой герой» решила откровенно поделиться переживаниями с поклонниками. Ирина Безрукова, бывшая супруга популярного Сергея Безрукова, подчеркнула, что сын был для нее всем на свете.

Его внезапный уход из жизни фактически выбил женщину из колеи, но все же она нашла силы собраться и жить дальше. Она сообщила, что в последние дни перед смертью сын рассказал много мудрых мыслей, которые она зафиксировала для себя в блокноте. Теперь, когда ей очень скверно на душе, Безрукова перечитывает все написанное. Это помогает ей в какой-то степени.