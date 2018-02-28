Дарья Клюкина вернется на шоу «Холостяк» для борьбы за сердце Егора Крида

Сегодня, 09:51

Дарья Клюкина, боровшаяся за любовь актера Ильи Глинникова в 5-м сезоне романтического телевизионного шоу «Холостяк» на ТНТ, намерена вернуться на проект в 6-м сезоне, дабы стать избранницей 23-летнего певца Егора Крида. Новые выпуски популярной телепередачи стартуют в марте.

Егор Крид уже успел получить от прессы статус самого завидного холостяка из когда-либо приходивших на одноименный проект. 23-летний певец до последнего момента не планировал соглашаться на предложение телеканала ТНТ, однако, видимо, солидный гонорар все же заставил его передумать. Крид снимется в 6-м сезоне «Холостяка» исключительно на собственных условиях. Певец оставил за собой право планировать свидания и прочие мероприятия, подойдя к участию в проекте максимально ответственно. Не исключено, что претенденткам на сердце звезды отечественного шоу-бизнеса будет очень тяжело растопить его сердце, ведь Крид успел запугать участниц шоу признанием о потери доверия к девушкам.

Уехать с проекта в компании певца попробует Дарья Клюкина, ранее участвовавшая в 5-м сезоне «Холостяка» и разочаровавшаяся в актере Илье Глинникове. Новые выпуски проекта стартуют на ТНТ в марте.