Сестра Ким Кардашьян планирует съесть свою плаценту после родов

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Сестра Ким Кардашьян намерена съесть свою плаценту после того, как родит. 33-летняя Хлои Кардашьян рассказала в воскресном релизе семейного телешоу, что таким образом хочет последовать примеру своей сестры, которая также съела плаценту, что была переработана в лекарства после рождения её старших наследников.

"Когда я сообщаю, что ем свою плаценту, я в действительности не глотаю её, как какую-то котлету, хотя люди начинают так думать. Я употребляю её предварительно заморозив и высушив, которая переработана в таблетки", - пояснила в 2015 году Ким Кардашьян.

Как говорит телезвезда, такие таблетки помогают справиться с депрессией и дольше сохранять свою красоту. Первый раз о съедении плаценты упоминали в 2006 году. Тогда Том Круз захотел сьесть плаценту своей жены. Ранее источники сообщали, находящаяся в положении сестра Ким Кардашьян жаловалась на неудобный секс.