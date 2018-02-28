Нонна Гришаева сообщила подробности о своей болезни

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Нонна Гришаева для того, чтобы развеять слухи, распространившиеся в Сети, сама рассказала в социальной сети о своей болезни. Популярная актриса сообщила, что ей пришлось лечь в больницу, так как врачи диагностировали у нее острый бронхит.

Звезда фильмов с актерами из «Квартета И» «День радио», «День выборов» успокоила своих поклонников, рассказав о том, как внимательны к ней медики, которые делают все, чтобы добиться скорейшего выздоровления актрисы. Гришаева при этом извинилась за срыв нескольких спектаклей, однако надеется, что ее благодарные зрители придут в зрительный зал посмотреть новый спектакль с ее участием.

Нонна излучает оптимизм и жизнелюбие не только в своих ролях, она такая и в жизни. Специально для своих поклонников Гришаева сняла небольшой видеоролик, в котором показала, как хорошо ее лечат. Фолловеры актрисы не замедлили откликнуться. Они заполнили страничку любимой актрисы и телеведущей комментариями со словами любви и искренними пожеланиями скорейшего выздоровления. Подписчики сообщили, что с нетерпением будут ждать ее появления на сцене и экранах.