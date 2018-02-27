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Барбара Стрейзанд завела клонов умершей любимой собаки

Вчера, 23:12

Певица Барбара Стрейзанд (США) завела у себя дома клонов своей любимой и уже умершей собаки. Та относилась к породе ко тон-де-телеар.

 Умершую по возрасту самочку звали Самантой. Она прожила 14 лет. Для создания клонов специалистами использовались желудочные клетки этого животного, взятые перед тем, как собачка умерла.

Звезда сообщает, что у щенков, несмотря на это, абсолютно разный характер. Сама она надеется, что, когда те повзрослеют, то унаследуют от своей «родительницы» коричневый цвет глаз и вполне «серьёзный» собачий нрав.

Стрейзанд поведала журналистам, что различает щенков лишь по ошейникам и их одежде. Двух самочек-клонов она назвала Мисс Скарлетт и Мисс Вайолет. Третий щенок является «родственником» покойной. Её звезда назвала Мисс Фанни.

Эксперты отмечают, именно эта самка, возможно, является для Стрейзанд самой любимой. Именно роль в «Funny Girl» принесла в своё время актрисе мировой успех и славу.

Насколько живучими окажутся клоны, пока не сообщается, но женщина окружила их всей любовью, на которую способен человек, располагающий деньгами.

Не все знакомы с собачками «серебряного голоса Америки». А вот её хит «I am the woman in love» - это навсегда.


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