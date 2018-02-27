Лена Миро заявила, что Бритни Спирс поздно худеть

Вчера, 22:50

Блогер Лена Миро раскритиковала известную певицу Бритни Спирс прямо в день её рождения. 27 февраля исполнительнице исполнилось 36 лет, но судя по фото в соцсети – выглядит она старше.

В свой день рождения Бритни Спирс опубликовала на персональной странице в социальной сети фотоснимок. Кадр оперативно собрал восторг и даже критику. Блогер Лена Миро тут же появилась и написала, что Бритни выглядит не так уж и прекрасно. Вместо 36 лет ей можно дать 52 и больше. Об этом свидетельствует ее внешность и располневшая фигура.

Из-за такого сочетания, Миро подчеркнула, что худеть Спирс уже поздно. Это ей не поможет. Некоторые пользователи отнеслись к критике с поддержкой, но другие все же уверяли, что она прекрасна. Не так давно Бритни Спирс побывала на торжественном мероприятии Beauty Awards 2018. На торжество певица нарядилась в откровенное обтягивающее платье и удивила гостей.