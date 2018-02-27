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"Отморозила почки": Настя Рыбка заболела в тюрьме Таиланда

Вчера, 22:17

Настя Рыбка поведала о своём содержании в тюрьме Таиланда. Со слов знаменитости после двух дней пребывания там, у неё оказались отмороженными почки.

 Рыбка попала в местную «каталажку» после того, как решила провести в данной стране свой секс-тренинг.

Сообщение об условиях содержания в тайской тюрьме появилось в её аккаунте в Instagram.

Согласно обнародованной информации, ей пришлось провести двое суток, ночуя на холодном полу. Кроватей в камере не было. Также не было и услуг по оказанию медпомощи.

Рыбка сообщила, что во время этого «испытания» получила серьёзное заболевание. Девушка уверена, что арестована благодаря приказу «из Бангкока».

Также она сообщила о выпуске под залог шестерых человек, тоже участвовавших в «тренинге». Среди них Андрей Покер и Алекс Лесли.

В то же время она проинформировала о лишении их прав дальнейших посещений Таиланда.

Помимо того, в её сообщении содержится информация, что этих молодых людей, после получения 10 минут на свободе под залог, отправили в ещё более «жёсткую» тюрьму.

Знакомые Рыбки сообщают о её мнении. Она предполагает, что болезнь вызвана желанием кого-то из «российских властей» сгноить её в тайских тюрьмах. Скорее всего, всё из-за интервью для Навального.

Через свою страничку она уже попросила помощи у США.


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