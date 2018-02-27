Шакира заплатила властям Испании 20 миллионов евро за налоги

Вчера, 22:09

Шакира компенсировала налоговой службе Испании круглую сумму задолженности. Цена вопроса составила 20 миллионов евро, в противном случае артистку ожидал бы суд и тюрьма.

Известная певица Шакира задолжала властям Испании большую сумму. Она проживала на территории страны с 2015 года и не оплачивала совершенно налоги. За три года это отразилось на задолженности по оплате. Сотрудники налоговых служб заподозрили, что артистка умышленно уклоняется от существующего законодательства и не платит обязательные суммы государству.

Шакире предоставили счет на 20 миллионов евро и девушка вынуждена была отдать положенную сумму, чтобы избежать тюремного заключения. В Испании действует санкция за уклонение от оплаты налогов и представители власти не посмотрели бы ни на что, упрятав знаменитость за решетку за такое противоправное деяние.