"Женщины бьют, а мужчины желают": Волочкова продолжает получать подарки от ухажеров

Вчера, 20:00

Балерина Анастасия Волочкова похвасталась приятным сюрпризом в социальной сети. Она продемонстрировала подарок, который оставил в ее офисе очередной поклонник. Это событие немного отвлекло танцовщицу от последних скандальных историй в ее жизни.

На персональной странице в социальном ресурсе Анастасии Волочковой появилось новое фото. В центре изображения сама балерина, а рядом стоит подарочная коробка от какого-то инкогнито. Артистка прокомментировала снимок, как подарок в офисе, который оставил ей очередной поклонник. Хотя детальной информации о содержимом заветной упаковки с красивым бантом не упоминается.

Это приятное событие немного отвлекло танцовщицу от тех скандалов, с которыми она недавно столкнулась. Сестры Зайцевы пытались даже избить Волочкову, но удар на себя принял ее адвокат Константин. Сестры плеснули водой из стакана ему просто в лицо, хотя сама Анастасия совершенно не боится воды. Она утверждает, что регулярно принимает купель с ледяной водой.