Актриса расскажет об изнасиловании ее режиссером спустя 12 лет

Вчера, 19:43

Актриса обвинила популярного режиссера в изнасиловании. По словам Фатимы Абускалиевой, она промолчала целых 12 лет об этом страшном событии, но теперь готова на огласку.

Фатима Абускалиева приглашена в качестве участницы на «Прямой эфир» с ведущим Малаховым. Девушка готова рассказать о страшной сенсации, которая произошла 12 лет назад в ее жизни. Она обещала сама себе начать говорить после 12 лет молчания о том, что ее изнасиловал популярный режиссер.

Сквозь слезы актриса официально готова заявить о настоящем имени насильника и издевателя, от рук которого она очень пострадала. Это известная личность в мире кинематографа и театральной сфере. Но все произойдет на эфире шоу с Андреем Малаховым и не ранее.