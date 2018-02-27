В Институт Склифосовского срочно госпитализировали актера Гаркалина

Вчера, 19:44

Известный актер Валерий Гаркалин попал в Институт Склифосовского. Срочная госпитализация была произведена 15 февраля. Информацию передает анонимный собеседник.

Валерий Гаркалин оказался в медлечебнице 15 февраля. Причины не называются. Информацию о состоянии актера сообщает анонимный собеседник из Институт Склифосовского. «Он в экстренной реанимации, состояние тяжелое», - говорится в сообщении. Известно о помещении актера в шоковую реанимацию и подключении к аппарату искусственной вентиляции легких. Ситуация на данный момент остается не выясненной до конца. Медперсонал информацию комментировать отказывается, ссылаясь на врачебный этикет.