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В Институт Склифосовского срочно госпитализировали актера Гаркалина

Вчера, 19:44

Известный актер Валерий Гаркалин попал в Институт Склифосовского. Срочная госпитализация была произведена 15 февраля. Информацию передает анонимный собеседник.

 Валерий Гаркалин оказался в медлечебнице 15 февраля. Причины не называются. Информацию о состоянии актера сообщает анонимный собеседник из Институт Склифосовского. «Он в экстренной реанимации, состояние тяжелое», - говорится в сообщении. Известно о помещении актера в шоковую реанимацию и подключении к аппарату искусственной вентиляции легких. Ситуация на данный момент остается не выясненной до конца. Медперсонал информацию комментировать отказывается, ссылаясь на врачебный этикет.


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