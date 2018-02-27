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Александр Малинин замерз на концерте в Таганроге

Вчера, 18:05

Певец Александр Малинин пожаловался, что замерз во время выступления на концерте в Таганроге.

 На своей странице в Instagram певец Александр Малинин написал, что замерз во время выступления в концертном зале «Олимп» в Таганроге, где состоялся его концерт в рамках программы «Влюбленный в романс». Он сообщил, что дворец совсем не отапливался, и высказал надежду, что к его следующему приезду ситуацию исправят, и в зале будет тепло. Но к счастью, данный дискомфорт не помешал им мужественно отыграть, порадовав зрителей, которые остались в восторге.

Однако в приемной «Олимпа» заявили, что во время концерта производилось отопление зала, и ни один из зрителей не пожаловался на холод в помещении.

А вот подписчиков Малинина довольно сильно впечатлил вид гримерки, которую можно рассмотреть на прикрепленном к посту фото. Поклонники ужаснулись виду стен и светильников в помещении.


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