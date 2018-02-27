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Кара Делевинь посмеялась над брендом Dior

Вчера, 17:41

Всемирно известная модель и актриса Кара Делевинь не побоялась потерять работу и публично подшутила над брендом Dior.

 Шутит Кара Делевинь нередко и зачастую делает это в своём Instagram. Девушка не боится ни камер, ни проблем, которые может привлечь её юмор. На этот раз «жертвой» весёлой девушки стал бренд одежды, парфюмерии, аксессуаров и косметики Dior. Ранее стало известно, что Делевинь выбрана лицом их антивозрастной линии косметических средств.

На своей странице модель опубликовала забавный снимок, на котором изображена сидящей в пакете Dior. Фотографию девушка подписала так: «Спасибо за подарки, Dior. ВСЕ НА БОРТ». Помимо того, что звезда умудрилась поместиться в бездонном пакете, она обвязала себя упаковочной лентой, преподнося себя как подарок, как показалось фанатам, для Dior. Сама ситуация и глупое выражение лица Делевинь очень рассмешили её подписчиков, хотя некоторые из них обеспокоились, не будет ли у модели конфликта с компанией за такое легкомысленное поведение.


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