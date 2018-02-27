Гагарина заинтриговала поклонников фото с челкой

Вчера, 17:27

Полина Гагарина заинтриговала поклонников, опубликовав фото с новой прической, где она сделала челку.

Полина Гагарина в своем Instagram сильно запутала подписчиков. Певица опубликовала новое фото, где у нее видна челка, а сами волосы стали короче. При этом на предыдущей фотографии у нее обычная прическа, где нет челки. Поклонники интересуются, как же все-таки выглядит артистка на самом деле.

А вот сама Полина Гагарина не торопится раскрыть интригу, и не отвечает на вопросы фанатов, поэтому им приходится гадать самим. Большинство предполагают, что челка у певицы ненастоящая, и она понадобилась ей лишь на время съемок нового видеоклипа. Но в целом, поклонники довольны таким преображением, утверждая, что новая прическа певице очень идет.