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Максим Галкин показал подросших «как из сказки» детей

Вчера, 17:18

Шоумен Максим Галкин не перестает делиться фотографиями своих деток. Муж Пугачевой показал подросших «как из сказки» Лизу и Гарри. Подписчики в соцсети Instagram позитивно комментируют снимки звездных потомков.

 Лиза и Гарри Галкины набирают популярность не по дням, а по часам. Звездные наследники привыкли появляться в кадрах съемок папы Максима Галкина. Дети активны и талантливы, привлекает пользователей Сети их красота и стремление быть ближе к поклонникам. Накануне муж Аллы Борисовны поделился новым снимков детей.

Подписчики в социальной сети Instagram забросали пост лестными комментариями. Особо понравились юзерам декорации возле детей, которые придают снимку сказочности и загадочности. На данный момент фото Гарри и Лизы собрало 197 тыс. лайков от подписчиков Максима Галкина.


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