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Голая Ким Кардашьян снялась в новой фотосессии Vogue

Вчера, 17:00

Звезда Instagram, светская львица и мать троих детей Ким Кардашьян впервые за долгое время снова приняла участие в откровенной фотосъемке для модного глянцевого издания Vogue. На одной из фотографий девушке пришлось полностью раздеться.

Ким Кардашьян рассказала своим многочисленным фолловерам в Instagram про обложку нового выпуска индийского Vogue, где она стала лицом глянца. И если на первой странице Ким блистает в роскошном черном платье с глубоким декольте и вырезом в области бедер, то на следующем снимке знаменитость оказалась полностью голой.

Стоит отметить, что фотосессия получилась стильной и модной, а все неприличные места были прикрыты удачной позой и блестящими тканями. Сама Кардашьян осталась довольна обложкой Vogue, где смогла продемонстрировать миру свою идеальную фигуру.


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