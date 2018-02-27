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Варнава показала новое постельное фото

Сегодня, 11:30

Екатерина Варнава порадовала постельным фото. Знаменитая юмористка обнародовала на своём аккаунте в социальной сети Instagram новый снимок, который удивил пользователей сети.

На фотографии она лежит на подушке, при этом прикрыла своё обнажённое тело под простынёй. Тут Екатерина корчит смешные рожицы. Стоит заметить, фанаты не в восторге от опубликованной фотографии. Они считают, что Варнава уже не так похожа на себя, как раньше. На протяжении продолжительного времени артистка всегда имела статус сексапильной участницы известного телешоу Comedy Club, так как у неё были пышные формы. Но последняя трансформация юмористки довольно взбудоражила не только аудиторию мужчин, но и поклонниц Варнавы. Как полагают пользователи, она наседает на диеты или злоупотребляет пластической хирургией.


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