Анастасия Волочкова увеличила себе грудь при помощи фотошопа

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Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала, как легко в фотошопе может увеличить себе грудь до пятого размера и значительно сузить талию. Однако знаменитость сделала это настолько неумело, что фанаты сразу принялись критиковать Волочкову.

Анастасия Волочкова показала новый снимок со своим любовником Михаилом. На этот раз поклонники не стали обсуждать внешний вид мужчины, а обратили внимание на неестественные объемы в области груди балерины. Из-за неудачного фотошопа у Михаила «растянулась» рука, а фигура Волочковой стала похожа, как у звезды фильмов для взрослых.

«На пришельца похожа, переборщила с фотошопом», «Фотошоп реально ужас», «Неестественная талия. Перебор с фотошопчиком, Анастасия», «У Миши перелом руки? Зато у бегемота есть талия и большая грудь», «А ничего что фотошоп груди его руку растянул?», - заявили интернет-пользователи в Instagram.