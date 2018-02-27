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Золотистый купальник «отогревает» Светлану Бондарчук

Сегодня, 09:56

Поклонники Светланы Бондарчук желают ей скорейшего выздоровления и избавления от простуды. А пока ее «отогревает» золотистый купальник.

Морозная Москва не устраивает многих, поэтому не только обычным жителям, но и звездам, хочется тепла и весны. Светлана Бондарчук на своей страничке в социальной сети Instagram посетовала на сильные морозы в столице. Как известно, синоптики на данный момент фиксируют самые морозные дни за весь зимний сезон.

Экс-супруга знаменитого режиссера рассказала, что в -16 ей хочется тепла и разместила фотографию в золотистом купальнике на фоне океана. Звезда рассказала, что купальник согревает ее. Поклонники в очередной раз высказали свое восхищение идеальной фигурой Светланы Бондарчук. Ранее светская львица сообщала о своей простуде, поэтому подписчики пожелали ей скорейшего выздоровления.


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