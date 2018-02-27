В Благовещенске Бузову встретили поклонники с цветами

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В Благовещенске Ольгу Бузову встретили поклонники с цветами и плакатами. Исполнительница прибыла в Приамурскую столицу 27 февраля.

В аэропорте лично для певицы включили её композицию "Мои люди всегда со мной". Фанаты подпевали известной песне и тепло обнимались с любимицей. Сюда ведущая телешоу "Дом-2" и популярная певица добиралась на двух рейсах, пересадка была в Екатеринбурге. "Сейчас семь утра, а люди уже встречают меня, а люди уже машут плакатами, большое вам спасибо. Я это уважаю и ценю", рассказала артистка. Чтобы не простудиться, она заказала себе в номер чашку чая с лимоном, после чего позавтракала со участниками своей команды в гостиничном кафе. Как говорит Ольга, кроме неё в город прилетело ещё 15 человек команды, среди которых пару операторов, которые занимаются съемкой нового видеоролика для нового блога Бузовой на видеохостинге YouTube. Амурской столице посчастливилось стать первым городом, который включён в тур по Дальнему Востоку.

27 февраля Бузова даст концерт в культурном центра 19:00. Цена билетов колеблется от 2500 до 5000 рублей.