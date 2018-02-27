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Поклонники Светланы Лободы не узнали ее без макияжа

Сегодня, 09:33

Поклонники певицы Светланы Лободы не узнали кумира из-за отсутствия макияжа. Новый снимок артистка опубликовала в Instagram.

На своей страничке в социальной сети Светлана Лобода поделилась новым фото, на котором предстала в восхитительном черном наряде, подчеркивающем ее фигуру, и с гулькой на голове. При этом она была без своего привычного выразительного макияжа.
В подписи к фотографии певица рассказала, что посетила спектакль "Форель разбивает лед" и осталась очень довольна.
Поклонники звезды не сразу ее узнали, однако похвалили за естественный образ, который ей очень идет.
По традиции, нашлись и недоброжелатели, заявившие, что ей так в свет лучше не выходить.


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