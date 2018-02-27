Сергей Лазарев заработал свой первый миллион

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Популярный российский певец Сергей Лазарев в личном микроблоге поделился со своими подписчиками радостной новостью. Артист недавно заработал свой первый миллион и всё это благодаря последнему клипу «Сдавайся».

Сергей Лазарев недавно презентовал свой новый клип на лирическую песню «Сдавайся», а теперь видеоролик собрал уже свой первый миллион просмотров на YouTube, о чем певец рассказал в своем Instagram. Стоит отметить, что клип снимал украинский режиссер Алан Бадоев.

Поклонники Лазарева единогласно стали говорить о успешной видеоработе: «Очень интересный клип. Особенно костюм Сергея Лазарева», «Клип просто шедевр», «Шикарная песня и клип, смотрела и слезы текли», «Очень сильный клип, очень хорошая песня», «Какая красивая песня, а клип великолепный. Спасибо Серёжа за все это».