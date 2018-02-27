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Сын Максима Галкина мечтает о работе вулканолога

Сегодня, 08:41

Сын Максима Галкина рассказал, что мечтатет о работе вулканолога. Известный артист обнародовал на своём аккаунте в социальной сети Instagram видео, которое он посвятил юному Гарри.

Ролик повествует подписчикам о том, как ребёнок Максима просит обратить на него внимание и на его проект, в частности. Наследник сделал в комнате большого дома незамысловатые декорации. Он попросил помощи родителей, на что те ответили положительно. Алла Пугачёва выступила в роли аккомпаниатора. Она села за синтезатор, а её супруг запустил проектор и включил передачу о Везувии. После этого Гарри поставил короткое театральное представление, где он сражается с вулканом и пытается поспособствовать остановить извержение. Мальчик подбрасывал в воздух одеяло, показывая этим пожарный процесс. В результате этого он заявил, что хочет работать в области вулканологии.


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