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Сборник Эда Ширана назвали наиболее кассовыми в 2017 году

Сегодня, 00:10

Альбомы знаменитого Эда Ширана получили большой спрос среди меломанов. Его сборник можно назвать наиболее продаваемым за последний год.

 Популярный музыкант и вокалист Эд Ширан создал настолько крепкие свои альбомы, что любители послушать их остались довольно рады, что артист все же может называться самым востребованным со стороны фанатов. За всю свою жизнь Эд Ширан выпустил всего три музыкальных альбома, в которые вошли лучшие произведения. Кендрик Ламар, Эминем, Бруно Марс, The Weeknd, Imagine Dragons, Linkin Park и The Chainsmokers также не отстают от своего предводителя.

Эти исполнители составили лучшую десятку рейтинга. Эд Ширан попал на мировую сцену в 2011 году, когда меломаны услышали его первый сборник, после этого слава постигла вокалиста. Он выпустил еще несколько сборников. В 2017 году его наградили Орденом Британской империи, так как его вклад в музыку достаточно велик.


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