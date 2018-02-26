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Шок в сети: Анастасия Рыбка отказалась от своих троих детей

Вчера, 23:49

Известная фотомодель Анастасия Рыбка откровенно призналась, что ранее отказалась от своих троих детей. Она сообщила, что дети все от разных супругов, с которыми ранее был заключен взаимный договор о категорическом отказе от наследников.

 Анастасия Рыбка из Белоруссии не перестает удивлять общественность. Ее история с изнасилованием Дерипаской облетела весь мир, наделав много пиара. Теперь же модель решила предпринять новый взрыв среди общественности. Она официально заявила, что в свое время полностью отказалась от троих рожденных ею детей.

По словам "порно-звезды", мальчик и его две родных сестрички имеют разных отцов. С мужчинами у Насти была устная договоренность, что она рожает, но не воспитывает. Так и вышло. В настоящий момент дети Рыбки живут двое в Белоруссии, один ребенок вывезен в США. Популярная покорительница олигархов иногда разговаривает по телефону с детьми, но только со старшими.


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