Ольга Бузова рассказала о страхе ехать в Благовещенск из-за морозов

Вчера, 22:57

27 февраля впервые Благовещенск встретит с концертом певицу Ольгу Бузову. Известная ведущая и поп-дива рассказала о своем страхе ехать в амурскую столицу из-за сильных морозов.

Накануне отъезда Ольга поделилась видео в Instagram где показала прогноз погоды в Благовещенске. Сервис погоды в ее телефоне показывал -28 градусов Цельсия. Певица недоумевает, как люди могут жить в таких морозных условиях. Несмотря на сильный холод, концерт все-таки состоится.

Сама Бузова призналась, что начала собирать чемоданы заранее и взяла с собой много теплых вещей. Разумеется, в ее чемодане осталось место и для концертных платьев. Известно, что Благовещенск является первым городом в турне певицы. Далее она планирует выступление в Хабаровске и других городах страны.

По словам Бузовой больше морозов она боится оставлять своих питомцев в одиночку.