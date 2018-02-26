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Бузова подорвала здоровье на «Дом-2»

Вчера, 22:36

Ольга Бузова, страничку которой посещают многие фолловеры, подорвала своё здоровье именно являясь ведущей «Дом-2». Сообщение об этом телеведущая оставила нв своей страничке в соцсети.

 Там она выступила, разместив очередную критику против многочисленных недоброжелателей. Поклонники советуют ей прибегнуть к небольшому отдыху и восстановлению после «тяжких трудов».

Бузову поклонники считают для себя настоящим примером. Они распространяют это на все амплуа, в которых та предстаёт.

Бузова в своём аккаунте всегда отвечает недоброжелателям достаточно иронично, грамотно и с неизменной улыбкой.

Девушка пытается доказать им, что своей успешностью обязана природному таланту и трудолюбию.

Её последнее выступление состоялось в Иркутске. После этого, многие из её фанатов сообщили мнение, что на работе она просто устала.

Особенным поводом для этого посетители её странички сочли «Дом-2», который требует огромного напряжения сил их любимицы.


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