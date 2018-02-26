Егор Крид придёт на Премию МУЗ-ТВ с медиумом

Вчера, 21:22

Сегодня, 26 февраля, состоялся традиционный пресс-завтрак по случаю грядущей 16-й Премии МУЗ-ТВ, которая будет проходить в «Олимпийском» 8 июня. Организаторы обещают, что в 2018 году шоу постигнут изменения, поэтому оно и называется «Трансформация». Известно, что на нём будут присутствовать люди со сверхспособностями. Егор Крид уже успел заявить, что он придёт на мероприятие с медиумом.

Генеральный директор канала МУЗ-ТВ и директор «Премии МУЗ-ТВ» Арман Давлетяров рассказал, что в 2018 году организаторы не будут перегораживать площадку. Сцена раскинется на все 360 градусов. Такое решение даёт множество новых возможностей. За 16 лет существования премии, добавляет Давлетяров, артисты и летали по сцене, и прыгали головой вниз в воду, и делали другие невероятные шоу. Но на этот раз певцам нужно будет постараться, чтобы удивить зрителей, ведь все звёзды будут в новых амплуа.

Режиссёром-постановщиком стал танцовщик и экс-супруг украинской певицы Лободы Андрей Царь. Он также отказался открывать подробности шоу. Царь лишь добавил, что на нём будут люди со сверхспособностями.

На это Егор Крид заявил, что он придёт на Премию МУЗ-ТВ с медиумом. Что это значит не известно, но точно можно сказать, что канал стал поддерживать индустрию колдунов, ведьм и провидцев.

Известно, что данное шоу будет вести Максим Галкин и Лера Кудрявцева. Хотя, как сказал артист, он хотел бы оказаться на сцене с Ксенией Собчак. По словам Галкина, он бы хотел постоять на одной сцене с кандидатом в президенты РФ.