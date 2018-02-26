Николь Кузнецова прокомментировала отношения Гуфа и Кети Топурии

Вчера, 20:10

Экстрасенс Николь Кузнецова прокомментировала романтические отношения Гуфа и Кети Топурии, огорчив поклонников пары.

Звезда проекта «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова считает, что между рэпером Гуфа и певицей Кети Топурии практически нет ничего общего, романтические отношения между ними невозможны, и они очень скоро расстанутся. Однако артисты могут стать хорошими друзьями.

Гуф и Кети Топурия довольно долго скрывали свои отношения и, несмотря на многочисленные сплетни, до сих пор не признались в своем романе. Однако пару дней назад, Алексей Долматов опубликовал в своем Instagram совместное фото с певицей. По одной из версий, ребята уже проживают вместе в подмосковном доме Гуфа.

Однако Николь Кузнецова сообщила поклонникам артистов неприятную новость. Она утверждает, что у влюбленных нет будущего, а их отношения строятся на чем угодно: начиная от симпатии, и заканчивая пиаром. Любви между ними никакой нет, они лишь создают видимость ее существования. Экстрасенс утверждает, что они оба прекрасно знают, что уже встречали своих настоящих половинок, и это мешает молодым людям сейчас быть счастливыми.

Девушка уверена, Алексей и Кети отлично знают друг друга, способны поддержать, и могут стать лучшими друзьями, не более.