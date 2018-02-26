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Ольга Бузова достойно ответила ненавистным мужчинам

Вчера, 19:38

Ольга Бузова нашла силы достойно ответить «захлебнувшимся от ненависти» мужчинам. Девушка утверждает, что хотя и не имеет защитника, но не даст себя в обиду никому. Личность популярной поп-дивы Ольги Бузовой снова стала центром скандальных историй.

 После официальных обвинений в свой адрес Андрея Скороходова из Comedy Club, исполнительница сделала новую пометку на своей странице в Сети. Она обратилась ко всем хейтерам. В своем комментарии, Бузова рассказала, что больше не даст себя в обиду никому.

Тот шквал критики стал последней ложкой терпения у актрисы. Она сообщила, что хотя защитника у нее нет, но вполне способна противостоять любым нападкам со стороны. Ольгу очень удивила реакция других мужчин после критики ее Скороходова.


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