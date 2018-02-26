Дочь Волочковой: Песни Бузовой напоминают гогот гусей

Вчера, 18:20

Дочь экс-балерины Волочковой сообщила своим подписчикам, что песни, исполняемые Бузовой, напоминают ей гогот гусей.

Ариадна Волочкова, известная в качестве дочери «звёздной» экс-балерины, сообщила, что Бузова при исполнении своих композиций напоминает ей то, как «гогочут гуси».

Сообщение об этом 13-летняя девушка разместила в своей страничке. На данное сравнение её натолкнула песня «Мало половин». Там действительно, за кадром воспроизводится гогот гусей, находящихся в вольере.

Знатоки сообщают, для данных съёмок Бузова использовал территорию небольшого зверинца, находящегося в Подмосковье. Там она отдыхала и, видимо, решила совместить приятное с полезным.

Данный случай стал не первым в части критики вокальных способностей Бузовой. Также негативно относятся посетители Сети к многим, снятым ею, клипам.

Многих возмущает пение Ольги под «фанеру» во время концертов. Впрочем, отмечают знатоки, дочери Волочковой не мешало бы знать, что и её мать не брезгует тем же самым.