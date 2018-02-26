VistaNews.ru


Дочь Волочковой: Песни Бузовой напоминают гогот гусей

Вчера, 18:20

Дочь экс-балерины Волочковой сообщила своим подписчикам, что песни, исполняемые Бузовой, напоминают ей гогот гусей.

 Ариадна Волочкова, известная в качестве дочери «звёздной» экс-балерины, сообщила, что Бузова при исполнении своих композиций напоминает ей то, как «гогочут гуси».

Сообщение об этом 13-летняя девушка разместила в своей страничке. На данное сравнение её натолкнула песня «Мало половин». Там действительно, за кадром воспроизводится гогот гусей, находящихся в вольере.

Знатоки сообщают, для данных съёмок Бузова использовал территорию небольшого зверинца, находящегося в Подмосковье. Там она отдыхала и, видимо, решила совместить приятное с полезным.

Данный случай стал не первым в части критики вокальных способностей Бузовой. Также негативно относятся посетители Сети к многим, снятым ею, клипам.

Многих возмущает пение Ольги под «фанеру» во время концертов. Впрочем, отмечают знатоки, дочери Волочковой не мешало бы знать, что и её мать не брезгует тем же самым.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.