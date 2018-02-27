Илья Яббаров, «старожил» на проекте «Дом-2», изменил Алене Рапунцель

Сегодня, 07:15

Участник проекта «Дом-2» Илья Яббаров имел интимную связь с другими участницами проекта, а также с Ольгой Рапунцель. Отношения пары Илья-Ольга продлились на проекте 3 года и теперь многие говорят, что парень мстит бывшей возлюбленной, встречаясь с ее сестрой.

В последнем эфире Алена Рапунцель, заподозрив Илью в измене с Ольгой Жариковой, выгнала парня в мужскую спальню. Сама Жарикова только подливала масло в огонь и провоцировала Алену на ссору.

Сестра Алены Ольга и их мать предупреждали девушку о плохом отношении Яббарова и о его непостоянстве.

Ходят слухи, что сам Илья уже успешно забыл о Рапунцель и строит отношения с Екатериной Кауфман. Другие источники заявляют, что отношения с Рапунцель приносят парню популярность, и он не может упустить такой шанс.

Также, недавно молодого человека проверили на детекторе лжи и, оказалось, что многие интимные вопросы раскрывают правду о намерениях Яббарова и его истинное лицо.