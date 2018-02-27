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Лолита поквиталась с подписчиком за «Старую дуру»

Сегодня, 06:45

Известная российская певица Лолита Милявская поквиталась и разобралась со своим подписчиком в Instagram, который написал к одной из публикаций артистки, что она «Старая дура». Об этом сообщила сама Лолита во время своего недавнего интервью.

Не секрет, что певица ведёт активную жизнь в социальных сетях, а в частности в Instagram. Женщина общается там со своими фанатами, проводит прямые эфиры, делится эмоциями и переживаниями, а также отправляет поздравления с праздниками своим коллегам по цеху. На страницу Лолиты подписано уже больше 1 миллиона человек.

В своём недавнем интервью Милявская рассказала, что она часто сталкивается с хамами и старается ставить их на место. Было такое, что кто-то из подписчиков назвал певицу старой дурой и отправил её на пенсию. Лолита же не растерялась и предложила хейтеру открыть свой профиль и показать своё лицо. Однако он извинился и признался, что даже и не подозревал, что артистка читает комментарии.

Во время общения с прессой Лолита также призналась, что на сцене показывает только свой талант, а не исповедуется, как многие считают. По словам Милявской, зрители видят только постановочное шоу.


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