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Лолита заявила об оккупации Иркутска выходцами из Китая

Вчера, 17:48

Певица Лолита заявила об оккупации Иркутска со стороны выходцев из Китая. Сейчас звезда находится на гастролях в Сибири и держит своих поклонников в курсе всех событий.

Лолита Милявская заявила в социальной сети: «Я в Иркутске... Кругом одни наши. Много китайцев вокруг. Все уже на китайском языке. Все таблички. Наши, отзовитесь!». Многие пользователи оценили юмор остроумной знаменитости, но нашлись и те, кто разочаровался в подобных высказываниях.

Лолита Милявская всегда отличалась от своих коллег прямотой высказывания, за что многие ее как уважают, так и боятся. Не все звезды хотят слышать про себя правду, но ругаться с этой брюнеткой не стоит. В целом поклонники очень любят Лолиту и с удовольствием ходят к ней на концерты, ведь она устраивает яркие и экстравагантные приемы. Сейчас певица радует жителей Иркутска, в ее графике и другие города Сибири.


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