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Во время тренировки парализовало звезду Instagram

Сегодня, 11:41

Звезду Instagram парализовало прямо во время тренировки. 23-летняя юристка сломала один позвоночник и выбила два соседних.

Трагедия произошла в январе 2016 года. Во время обычной тренировки в тренажерном зале 23-летняя выпускница юридической академии прокачивала пресс, свисая вниз головой. Все упражнения девушка проводила под присмотром тренера. Не удержавшись на турнике, звезда Instagram соскользнула с турника и ударилась.

После падения девушку доставили в медицинское учреждение, где у нее диагностировали перелом одного из позвоночников и два из них выбито. Медики прогнозируют, что в результате травмы у пациентки может произойти компрессия спинного мозга. Пока известно, что Марселле Маркусо парализовало, теперь девушка молится за свое выздоровление.

Уже известно, что врачи закрепили позвоночник пациентки шестью винтами и титановыми пластинами. Если организм Маркусо не будет реагировать на предпринятые меры, то девушка может остаться в инвалидном кресле на всю жизнь. Сама девушка не сдалась и боролась с инвалидностью всеми доступными методами. Преодолев все трудности, Марселле смогла встать из инвалидного кресла и вернуться к активному образу жизни. За свое спасение она благодарит медиков и Бога, который помог ей в трудную минуту.

Звезда Instagram рассказала, что после случившегося совсем по-другому смотрит на жизнь. Теперь девушка уверенна, что сдаваться нельзя ни при какой ситуации. Известно, что Марселле уже вернулась к активным спортивным тренировкам.


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