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Рита Дакота поделилась фото и видео своей 4-месячной дочки Мии

Сегодня, 11:45

Певица Рита Дакота со своим мужем Владом Соколовским решили порадовать поклонников и показали свою 4-месячную дочку Мию. Звезда поделилась фото и видео малышки в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Поклонники звездной пары Риты Дакоты и Влада Соколовского очень рады прибавлению в их семье. Юзерам удалось даже рассмотреть черты маленького личика рожденной 4 месяца тому назад малышки Мии. Такую возможность фолловерам предоставила певица в своем микроблоге в социальной сети Instagram. Маленький ангелочек радует не только звездных родителей, но и весь мир Сети.

Девочка выглядит хорошо, отлично поет и активно машет ручками. Такие пируэты очень порадовали подписчиков Риты. Подписала видеоролик певица словами: «Болтушка моя сладкая. Это вы ещё не слышали как она поёт!!».


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