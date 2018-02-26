Ким Кардашьян прогулялась по Голливуду во вьетнамках

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Ким Кардашьян эпатировала публику непривычным для себя образом. Знаменитость появилась в Голливуде в роскошном платье и простых пляжных вьетнамках.

Американские папарацци застали Ким Кардашян на заправочной станции в Голливуде в субботу днем. 37-летняя звезда социальных сетей прогуливалась в облегающем черном платье, пока работники заправки обслуживали её автомобиль. На кадрах видно, что Ким выбрала черное платье без рукавов, которое идеально подчеркнуло её фигуру в форме песочных часов.

Однако интернет-пользователи удивились выбору обуви Ким, ведь на знаменитости были вьетнамки, которые совершенно не сочетаются с сексуальным платьем. Ещё больше удивления фанатов было тогда, когда они узнали, что данные вьетнамки имеют каблуки.