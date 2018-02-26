VistaNews.ru


Ким Кардашьян прогулялась по Голливуду во вьетнамках

Сегодня, 10:33

Ким Кардашьян эпатировала публику непривычным для себя образом. Знаменитость появилась в Голливуде в роскошном платье и простых пляжных вьетнамках.

Американские папарацци застали Ким Кардашян на заправочной станции в Голливуде в субботу днем. 37-летняя звезда социальных сетей прогуливалась в облегающем черном платье, пока работники заправки обслуживали её автомобиль. На кадрах видно, что Ким выбрала черное платье без рукавов, которое идеально подчеркнуло её фигуру в форме песочных часов.

Однако интернет-пользователи удивились выбору обуви Ким, ведь на знаменитости были вьетнамки, которые совершенно не сочетаются с сексуальным платьем. Ещё больше удивления фанатов было тогда, когда они узнали, что данные вьетнамки имеют каблуки.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.