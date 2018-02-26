В Таиланде Настя «порно-Рыбка» и Алекс Лесли попали в тюрьму

Сегодня, 10:23

В Таиланде Настя «порно-Рыбка» и ее гуру Алекс Лесли попали в тюрьму. Причины задержания не сообщаются, инцидент зафиксирован в курортном городке Паттайе.

В Паттайе Настя Рыбка и Алекс Лесли проводили семинары. Секс-гуру учил пришедших пикапу, а порно-звезда преподавала искусство соблазнения. Всего семинар состоял из десяти занятий и на последнем в офис ворвались сотрудники правоохранительных органов. Они арестовали Алекса Лесли и отправили его в полицейское отделение.

Известно, что в этот момент Настя Рыбка находилась на острове Ко Ланта с другими участниками этого сексуального семинара, но на ее странице в социальной сети появилась неутешительная для поклонников информация. Неизвестные сообщили, что Рыбка и Лесли находятся в тюрьме, обвинения им не предъявлены.

Как теперь «порно-Рыбка» выполнит свое обещание российским хоккеистам, неизвестно.