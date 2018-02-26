Валерия Лукьянова с «руками-базуками» засветила оголенные ягодицы

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Известная в сети Instagram девушка Валерия Лукьянова, которая поразила пользователей своей необычной фигурой с прокачанными руками, продолжает шокировать общественность. На этот раз Валерия нескромно засветила в Instagram свои ягодицы.

Мода Ким Кардашьян продолжает набирать популярность в Сети. Почти каждая девушка мечтает походить на знаменитость и иметь такие же пышные ягодицы. Валерия Лукьянова также не отстает от моды, однако делает не при помощи фаст-фуда или имплантов, а регулярными тренировками.

Девушка даже разработала собственный комплекс упреждений, который помог ей добиться аппетитных форм. Недавно Валерия продемонстрировала свои результаты и засветила в Сети полуголые ягодицы.