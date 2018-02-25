VistaNews.ru


Сексуальная Лиман показала свою голую попу

Вчера, 23:47

На собственной странице в Instagram Мария Лиман из Ростова показала свою голую попу во всей красе, отметив в подписи, что в этом её сила.

Ростовская модель спросила у своих подписчиков под снимком: «А в чем твоя сила, брат?!». Так она отметила, что это её чуть ли не главное преимущество. Понятное дело, что поклонники откровенной модели тут же засыпали девушку комментариями о том, как она хороша.

На фотографии нет даже лица, только попа, ноги, а также симпатичные боди и чулки на них, которые представлены в очень хорошем ракурсе. Уже спустя несколько часов пост собрал огромное количество "лайков" и комментариев. Многие согласились с тем, что это действительно сильнейшая сторона молодой девушки.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.