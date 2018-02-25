Сексуальная Лиман показала свою голую попу

Вчера, 23:47

На собственной странице в Instagram Мария Лиман из Ростова показала свою голую попу во всей красе, отметив в подписи, что в этом её сила.

Ростовская модель спросила у своих подписчиков под снимком: «А в чем твоя сила, брат?!». Так она отметила, что это её чуть ли не главное преимущество. Понятное дело, что поклонники откровенной модели тут же засыпали девушку комментариями о том, как она хороша.

На фотографии нет даже лица, только попа, ноги, а также симпатичные боди и чулки на них, которые представлены в очень хорошем ракурсе. Уже спустя несколько часов пост собрал огромное количество "лайков" и комментариев. Многие согласились с тем, что это действительно сильнейшая сторона молодой девушки.