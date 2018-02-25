Татьяна Ларина "спалила" свою беременность в Instagram

Вчера, 22:50

Бывшая участница "Битвы экстрасенсов" Татьяна Ларина случайно "спалила" свою беременность, опубликовав несколько фотографий с празднования своего дня рождения в Instagram.

Женщина отмечала недавно свой день рождения, устроив шикарный вечер в кругу самых близких людей. После праздника многие гости выложили в Сеть различные фото и видео с мероприятия. На некоторых снимках отчетливо виден образ именинницы, которая предпочла надеть черное облегающее и сияющее платье. Именно потому, что оно так обтягивает, все заметили округлось в области живота.

Фанаты Лариной не до конца поняли, правда ли, что Татьяна беременна, или просто наряд сел не так, как ожидала виновница торжества. В свою очередь, женщина не комментирует эти догадки.

Напомним, что в прошлом году Татьяна разошлась с мужем, после чего свою личную жизнь перестала освещать. На празднике бывшего мужа не видели.